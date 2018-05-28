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С "цифровых" небес на землю. Как обсуждали "технологический рывок" на ПМЭФ Предостережения насчет бездумного и повального увлечения "цифрой" звучат как нельзя кстати. Особенно если вспомнить, что на том же ПМЭФ уже в "десятые" чем только не увлекались российские власти – от нанотехнологий (кто-то помнит еще об этом?) до срочной застройки всей России собственными "Кремниевыми долинами".
24.05.2018
от издателя  |  комментариев: 3


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28.05.2018
экономика ;
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Приговор бывшему министру связи Прикамья огласят 14 июня
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Министр связи Пермского края Евгений Балуев (2016) | Фото: tribunaperm.ru

Назначена дата оглашения приговора бывшему министру связи Прикамья Евгению Балуеву, сообщили Накануне.RU в Ленинском райсуде Перми.
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"Сегодня прозвучало последнее слово Балуева. Судья удалился в совещательную комнату до 14.00 14 июня",- уточнили в пресс-службе.

Напомним, Балуев и его подельники попали под "уголовку" из-за того, что незаконно потратили 57 млн 500 тыс. руб. при обустройстве сети многофункциональных центров в крае. Большая часть внушительной суммы – 31 млн 400 тыс. руб. – деньги из федеральной казны. Суд приговорил экс-чиновника к шести годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб., однако позже краевая инстанция отменила решение: приговор вынесли с нарушениями закона. В рамках нового дела прокуратура требует для Балуева пять лет условно и штраф в 1 млн руб.

Наказаны соучастники Балуева. Глава центра Дмитрий Дымбралов получил три года колонии общего режима и штраф в 305 тыс. руб., его заместитель Наталья Гладкова, отправится в колонию на четыре года после того, как ее младшему ребенку исполнится 14, бизнесмена Ивана Овчинникова суд наказал тремя годами условно, таким же испытательным сроком и штрафом в 250 тыс. руб.

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28.05.2018 08:59 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
10:59 Екб


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Приговор бывшему министру связи Прикамья огласят 14 июня
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