Приговор бывшему министру связи Прикамья огласят 14 июня

Назначена дата оглашения приговора бывшему министру связи Прикамья Евгению Балуеву, сообщили Накануне.RU в Ленинском райсуде Перми.

"Сегодня прозвучало последнее слово Балуева. Судья удалился в совещательную комнату до 14.00 14 июня",- уточнили в пресс-службе.

Напомним, Балуев и его подельники попали под "уголовку" из-за того, что незаконно потратили 57 млн 500 тыс. руб. при обустройстве сети многофункциональных центров в крае. Большая часть внушительной суммы – 31 млн 400 тыс. руб. – деньги из федеральной казны. Суд приговорил экс-чиновника к шести годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб., однако позже краевая инстанция отменила решение: приговор вынесли с нарушениями закона. В рамках нового дела прокуратура требует для Балуева пять лет условно и штраф в 1 млн руб.

Наказаны соучастники Балуева. Глава центра Дмитрий Дымбралов получил три года колонии общего режима и штраф в 305 тыс. руб., его заместитель Наталья Гладкова, отправится в колонию на четыре года после того, как ее младшему ребенку исполнится 14, бизнесмена Ивана Овчинникова суд наказал тремя годами условно, таким же испытательным сроком и штрафом в 250 тыс. руб.