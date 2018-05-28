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политика  |  комментариев: 6
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С "цифровых" небес на землю. Как обсуждали "технологический рывок" на ПМЭФ Предостережения насчет бездумного и повального увлечения "цифрой" звучат как нельзя кстати. Особенно если вспомнить, что на том же ПМЭФ уже в "десятые" чем только не увлекались российские власти – от нанотехнологий (кто-то помнит еще об этом?) до срочной застройки всей России собственными "Кремниевыми долинами".
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от издателя  |  комментариев: 3


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экономика ;
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28.05.2018 09:59 Мск (11:59 Екб)
политика | За рубежом
США и КНДР направили делегации для подготовки саммита в Сингапуре
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Ким Чен Ын в самолёте (2018) | Фото: www.jiemian.com

Высокопоставленный чиновник из КНДР прибыл в Пекин, вероятно, по пути в Сингапур, где должна начаться подготовка к саммиту. Как передаёт южнокорейское агентство "Рёнхап", имя делегата пока не известно. С американской стороны в Сингапур отправился замглавы аппарата Белого Дома Джо Хэгин.
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Готовность провести трёхсоторонню встречу, на которой было бы подписан документ, формально закрепляющий окончание Корейской войны, лидеры двух корейских государств высказали ещё в ходе переговоров в Пханмунчжоме 27 апреля. Позже была достигнута договорённость о переговорах между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом. Для обмена информацией, полезной для их организации, в США направился президент Мун Чжэ Ин. По итогам его встречи с американским коллегой, южнокорейская сторона и Госдепартамент высказали уверенность в успешном проведении саммита. Однако вскоре Дональд Трамп в своём твиттере сообщил, что встреча не состоится. При этом и в Вашингтоне и в Пхеньяне отметили, что готовы к переговорам в неопределённом будущем.

Вслед за этим Мун Чжэ Ин впервые посетил КНДР, где обсудил с Ким Чен Ыном ход реализации решений Пханмунчжомской декларации. После этого Трамп опроверг своё предыдущее сообщение, рассказав, что "отлично справляется" с подготовкой.

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28.05.2018 09:59 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:59 Екб


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США и КНДР направили делегации для подготовки саммита в Сингапуре
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