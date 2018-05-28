США и КНДР направили делегации для подготовки саммита в Сингапуре

Высокопоставленный чиновник из КНДР прибыл в Пекин, вероятно, по пути в Сингапур, где должна начаться подготовка к саммиту. Как передаёт южнокорейское агентство "Рёнхап", имя делегата пока не известно. С американской стороны в Сингапур отправился замглавы аппарата Белого Дома Джо Хэгин.

Присоединиться к встрече президента США Дональда Трампа и верховного руководителя КНДР Ким Чен Ына намерен глава Республики Корея Мун Чжэ Ин.

Готовность провести трёхсоторонню встречу, на которой было бы подписан документ, формально закрепляющий окончание Корейской войны, лидеры двух корейских государств высказали ещё в ходе переговоров в Пханмунчжоме 27 апреля. Позже была достигнута договорённость о переговорах между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом. Для обмена информацией, полезной для их организации, в США направился президент Мун Чжэ Ин. По итогам его встречи с американским коллегой, южнокорейская сторона и Госдепартамент высказали уверенность в успешном проведении саммита. Однако вскоре Дональд Трамп в своём твиттере сообщил, что встреча не состоится. При этом и в Вашингтоне и в Пхеньяне отметили, что готовы к переговорам в неопределённом будущем.

Вслед за этим Мун Чжэ Ин впервые посетил КНДР, где обсудил с Ким Чен Ыном ход реализации решений Пханмунчжомской декларации. После этого Трамп опроверг своё предыдущее сообщение, рассказав, что "отлично справляется" с подготовкой.