СК организовал проверку по факту ДТП с детским автобусом в Нижнем Тагиле

Следственный комитет организовал доследственную проверку про факту ДТП в Нижнем Тагиле с участием автобуса, перевозившего группу детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Напомним, ДТП произошло вечером 27 мая на 14-м километре южного подъезда к городу Нижний Тагил: автобус "Кавз", перевозивший детей, столкнулся с фурой. В результате ДТП никто не пострадал, а транспортные средства получили механические повреждения.

"С учетом того, что в данной ситуации имело место возможное ненадлежащее оказание услуг по перевозке группы детей, чьи жизнь и здоровье подверглись опасности, следственным отделом по Ленинскому району Нижнего Тагила СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки", - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что проверка будет проводиться на предмет установления в данной ситуации признаков противоправного деяния.

По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.