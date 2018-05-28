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Законопроект о добровольном изучении национальных языков не будет принят, пока его формулировка не устроит всех, - Никонов
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коллаж, Татарстан, татарский язык, учебник, школа, образование (2017) | Фото: Накануне.RU

Проект поправок в закон об образовании, предполагающий изучение государственных языков субъектов РФ на добровольной основе, не будет принят, пока формулировка законопроекта не устроит всех без исключения, в том числе представителей руководства национальных республик, сообщил председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов.
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"Я уверен, что уже до первого чтения законопроекта мы сможем провести экспертное обсуждение, которое позволит выработать такую формулировку закона, которая устроила бы всех без исключения, в том числе и представителей руководства национальных республик. Комитет ни в коем случае не допустит принятие такого законопроекта, который бы ущемлял права людей на изучение родного языка", - пояснил Никонов РАПСИ.

Никонов также добавил, что комитет получает предложения по совершенствованию законопроекта от законодательных и исполнительных органов всех субъектов РФ.

По его словам, комитет будет настаивать на том, чтобы все подзаконные акты, которые будут приняты в связи с поправкой, были представлены ко второму чтению, а не к третьему, как это предусмотрено регламентом Госдумы. Никонов объяснил это необходимостью детально проанализировать то, как законопроект будет соотноситься с образовательными программами.

"Кроме того, в комитете и во фракции "Единая Россия" есть мнения о том, что нужно создавать специальный фонд, который дополнительно будет заниматься поддержкой национальных языков. Потому что в настоящее время существует большая проблема, связанная с подготовкой учебных пособий по целому ряду языков", - заключил Никонов.

Напомним, в апреле депутаты всех фракций Госдумы внесли законопроект, который закрепляет изучение государственных языков субъектов Российской Федерации и родных языков из числа языков народов Российской Федерации на добровольной основе, выраженной в письменных заявлениях родителей обучающихся.

Законодатели предложили добавить в закон об образовании поправку, которая гласит, что "преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации осуществляется на добровольной основе и не может осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации".

В законопроекте прописано, что все граждане страны имеют право на получение дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, с учетом потребностей обучающихся и их родителей.

коллаж, Татарстан, татарский язык, учебник, школа, образование(2017)|Фото: Накануне.RU

Как сообщало Накануне.RU, прошлым летом на заседании совета по межнациональным отношениям Владимир Путин заявил, что изучение языков народов России – это "гарантированное Конституцией добровольное право", после чего тысячи родителей Татарстана написали отказы от изучения их ребенком татарского языка. 29 ноября госсовет Республики единогласно принял постановление прокурора Татарстана, где говорится о новом варианте учебного плана, конкретизирующего возможность изучения государственных языков республик добровольно, на основе письменного согласия родителей, в пределах двух часов в неделю.

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28.05.2018 08:49 Мск | Анна Смирнова
10:49 Екб


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Законопроект о добровольном изучении национальных языков не будет принят, пока его формулировка не устроит всех, - Никонов
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