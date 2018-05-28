"Таблеток нет!" В аптеках Курганской области пенсионерам и инвалидам недодают бесплатные лекарства

Оказывается, в аптеках Курганской области фармацевты недодают пенсионерам и инвалидам положенные по закону бесплатные лекарства, объясняя это простой фразой: "Таблеток нет!"

Активисты ОНФ региона после обращения дочери одной из жительниц села Светлые Поляны помогли женщине-инвалиду получить льготные лекарства, которые она не получала на протяжении нескольких месяцев.

"Женщина пожаловалась на перебои с выдачей льготных лекарств, которые должна была получать ее мать по выписанному врачом рецепту бесплатно. В аптеке пенсионерке сообщали об отсутствии необходимого препарата. На все вопросы и жалобы реакции не последовало. В итоге женщина была вынуждена приобретать медикаменты на собственные средства. При этом в аптеке делались отметки, что все лекарства ей были выданы", - рассказали Накануне.RU в ОНФ Зауралья.

Активисты ОНФ направили письмо в департамент здравоохранения Курганской области, но за несколько дней до истечения срока официального ответа общественники выяснили, что за текущий месяц женщине-инвалиду был выдан необходимый препарат. По словам ее дочери, это случилось благодаря обращению в ОНФ.

"Такие ситуации с перебоями льготных медикаментов далеко не редкость в Курганской области. Не многие инвалиды и пенсионеры могут решить эту проблему самостоятельно. Они вынуждены обращаться за помощью, в том числе в общественные организации. При этом некоторые решают смириться с ситуацией и приобретают препараты за свой счет. У таких проблем есть разные объяснения, но, к сожалению, чаще всего граждане слышат в аптеке "нет", и больше не получают никакой обратной связи. В итоге жизненно необходимые лекарства чудесным образом появляются в аптеках только после различных писем и обращений", - отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Курганской области Федор Теребенин.