В Кемерово появился уполномоченный по правам родственников погибших в "Зимней вишне"

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев назначил Людмилу Маслееву уполномоченным по правам родственников погибших и пострадавших при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".

Цивилев уточнил, что Маслеева работает на общественных началах, не является сотрудником администрации.

Врио губернатора пояснил, что уполномоченный назначен "не потому, что кому-то что-то не доверяем". "Это не отменяет общения со всеми нашими специалистами администрации, но у всех теперь появился еще дополнительный канал. Она имеет прямой доступ ко мне, поэтому если вдруг по каким-то причинам возникнут какие-то сложности, она эти сложности может до меня довести в любую минуту", - заявил Цивилев.

Маслеева уже представлена всем родственникам погибших и пострадавшим и уже участвовала в одной из встреч, передает "Интерфакс".

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта, в нем погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. После трагедии родственники пропавших и пострадавших при пожаре обвинили местных чиновников в бездействии.