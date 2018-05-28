"Нет даже фонендоскопов и тонометров". Челябинские активисты ОНФ заявили о проблемах в работе сельских фельдшерско-акушерских пунктов

Эксперты ОНФ выявили проблемы в работе фельдшерско-акушерских пунктов Челябинской области. Большинство поселковых учреждений здравоохранения работают один день в неделю, не хватает оборудования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба.

В ходе мониторинга общественники посетили пять фельдшерско-акушерских пунктах, одной врачебной амбулатории и одном центре общей врачебной практики. В ходе проверки выяснилось, что большинство поселковых учреждений здравоохранения работают один день в неделю, а в Кумысном нет помещения для ФАПа, поэтому медработник осуществляет подомовой обход.

"В сельских учреждениях здравоохранения отсутствует большая часть оборудования, необходимого в работе фельдшера. В ряде случаев нет даже фонендоскопов и тонометров. Практически все ФАПы находятся в стареньких зданиях, требующих ремонта или реконструкции, но и с новыми объектами не все хорошо. Так, врачебная амбулатория в Кременкуле расположена в хорошем новом здании, имеется все необходимое для работы медперсонала, но здание не обеспечено доступной средой, что доставляет значительное неудобство как для инвалидов, так и мамочек с колясками", – рассказал член регионального штаба ОНФ Илья Пермяков.

Активист ОНФ в Челябинской области Игорь Шакиров заявил о нехватке специалистов в ФАПах и отсутствии аптечных пунктов.

"Людям негде купить элементарные лекарственные средства – йод, бинт, анальгин. За всем этим они вынуждены ехать в районный центр, и в итоге копеечная зеленка превращается для деревенской бабушки, с учетом стоимости дороги, в дорогостоящую покупку", - подчеркнул он.

В ОНФ пообещали изучить ситуацию и провести анализ госзакупок для нужд сельских учреждений здравоохранения.