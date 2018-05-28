В аварии на трассе "Иртыш" в Зауралье погиб мужчина, еще четверо получили травмы

На территории Макушинского района в аварии погиб мужчина, еще четверо получили травмы.

ДТП произошло 26 мая на 390 км федеральной трассы "Иртыш", сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

53-летний житель Тюменской области на "Тойоте" выехал на встречную полосу и столкнулся с "ВАЗ-2114" под управлением 22-летнего жителя Сургута и с "ВАЗ-2112" под управлением 27-летнего жителя Шадринского района.

После столкновение в "Тойоту" врезался следующий в попутном с ним направлении "ВАЗ-2110" под управлением 23-летнего молодого человека.

"В результате происшествия водитель "ВАЗ-2112" от полученных травм скончался на месте. Водитель "Тойоты" и пассажир данного автомобиля - 45-летняя женщина, а также два пассажира "десятки" - 19-летние девушки - получили травмы и были госпитализированы в больницу", - отметили в полиции.

Водители автомобилей "ВАЗ-2114" и "ВАЗ-2110" в аварии не пострадали.