В РТРС объяснили строительство новой телебашни в Екатеринбурге за полмиллиарда рублей

Московское предприятие РТРС (Российская и телевизионная радиовещательная сеть), которое выступает заказчиком строительства новой телевышки в Екатеринбурге, объяснило, для чего она необходима жителям города. По их данным, антенные сооружения, которые уже есть в Екатеринбурге, устарели и выходят из строя.

"Строительство телебашни необходимо жителям Екатеринбурга и окрестностей, чтобы смотреть современное телевидение. Сейчас в городе передатчики разных каналов расположены на двух объектах - на телецентре и на Московской горке. Для эфирного приема всех каналов жителям центра города надо иметь две антенны, направленные в разные стороны. Но, главное, оба антенно-мачтовых сооружения построены в 1955 году, и уже физически близки к окончанию срока службы", - пояснили в Накануне.RU РТРС.

Также в компании отметили, что старая телебашня, снесенная 24 марта, не принадлежит РТРС с 2013 года, поэтому она не могла быть достроена в качестве объекта связи.

Отметим, что новую телебашню хотят построить в районе Уралмаш, на ее строительство выделено почти 500 млн руб. При этом проект ледовой арены, которая появится вместо старой вышки на Декабристов, оценивался в 1 млрд руб.

Добавим, что телевышку должны построить не позднее 21 декабря 2020 г. на проспекте Космонавтов, 9.