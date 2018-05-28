К преступлениям тюменской "банды ФСБ" добавились кража сейфа и лже-минирование ресторана

Сотрудники главного военного следственного управления СКР завершили расследование дела "банды ФСБ", куда входил также сотрудник регионального управления МВД. Им вменяют убийства таксистов и мигрантов, которые совершались для хищения машин и устрашения. В ходе следствия добавились эпизоды с кражей у одной из компаний сейфа с деньгами и лже-минированием ресторана, сообщает "Коммерсант".

Вскоре материалы дела дадут обвиняемым для ознакомления. Обвинения в убийстве, разбое, похищении людей и хулиганстве предъявлены шести людям. Трое из них — лейтенант Алексей Коротков, прапорщик Евгений Гладких и умерший во время следствия капитан Владимир Гилев — на момент возбуждения уголовного дела были действующими сотрудниками тюменского управления ФСБ. Еще один обвиняемый, находящийся в розыске Сергей Зазуля, служил оперативником в управлении МВД. Также по делу проходят бывший сотрудник ФСБ, в последнее время – тренер по самбо Александр Кобылин и безработный тюменец Сергей Синяков.

Дело против чекистов возбудили в декабре 2016 г. После выяснилось, что группировка с 2008 г. нападала на "черных обнальщиков". Жертвами силовиков были граждане азиатских стран — убийствами устрашали тюменских бизнесменов. В частности, фигурантам вменяют преступление по такому сценарию: они одели в деловой костюм одного из мигрантов, а потом покончили с ним на глазах у бизнесмена, у которого силовики вымогали деньги. С таксистами же расправлялись, чтобы получить их автомобили, которые позже использовались для других преступлений.

Кража сейфа произошла в декабре 2008 г., а лже-минирование ресторана "Контрабас" – в январе 2016 г. Отдельно Александру Кобылину и Сергею Синякову инкриминируется убийство тюменки в 1994 г. Раньше они уже проходили по этому делу, однако позже расследование было прекращено из-за истечения срока давности. Защита обвиняемых комментировать ход следствия отказалась. Некоторые обвиняемые подписали досудебное соглашение. В марте стало известно об обращении Александра Кобылина к президенту Владимиру Путину, в котором обвиняемый говорил о надуманности претензий в свой адрес, утверждая, что "он был лишь свидетелем одного из убийств".