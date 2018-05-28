Среднеуральская птицефабрика выплатила полмиллиона за сброс отходов

Среднеуральская птицефабрика по требованию прокуратуры выплатила штраф в размере более 500 тыс.руб. за сброс отходов в болото Молебское без документов, которые дают на это право, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения водного законодательства в деятельности ООО "Птицефабрика "Среднеуральская". В результате было возбуждено несколько административных дел, которые связаны с нарушением правил водопользования при сбросе отходов.

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд исковое заявление к ООО "Птицефабрика Среднеуральская" о возложении обязанности по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду в размере свыше 500 тыс. руб., а также о запрете осуществлять сброс сточных вод до обеспечения нормативной степени очистки.

Верхнепышминский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда оставила решение суда первой инстанции – без рассмотрения.

Птицефабрика уже внесла более полумиллиона рублей в качестве платы за негативное воздействие на окружающую среду.