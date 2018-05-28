Ксения Айтакова утверждена первым секретарем крайкома КПРФ

Ксения Айтакова утверждена первым секретарем Пермского крайкома КПРФ. Решение было принято на первом пленуме нового состава пермского крайкома партии. Также было избрано бюро краевого комитета в составе 15 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения КПРФ.

Заседание пленума состоялось 26 мая, после XLVII отчетно-выборной конференции пермского краевого отделения КПРФ. На конференции Ксения Айтакова выступила с докладом за отчетный период работы с 27 сентября 2014 г. по 26 мая текущего года. По итогам конференции было принято решение признать работу комитета Пермского отделения КПРФ за отчетный период – удовлетворительной.

Напомним, бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Ксения Айтакова назначена исполняющей обязанности первого секретаря пермского крайкома КПРФ 15 ноября прошлого года.

Прежний первый секретарь пермского крайкома КПРФ Владимир Корсун, занимавший этот пост в течение 11 лет, подал в отставку 26 октября, после проверки пермского крайкома со стороны ЦК КПРФ.