В Зауралье на нарушителя госграницы заведено 37 уголовных дел

В Зауралье на иностранца завели 37 уголовных дел по факту незаконного пересечения госграницы.

19 мая этого года при прохождении пограничного контроля в многостороннем автомобильном пункте пропуска "Петухово" в результате проверки документов одного из пассажиров автобуса было установлено, что иностранец находился в розыске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

В 2016 году иностранец работал в России на территории Южного Урала, где неоднократно привлекался к административной ответственности. За совершенные правонарушения въезд в Россию мужчине был не разрешен до середины апреля 2018 года.

"Вернувшись к себе на родину, иностранец в июне 2016 года сменил имя и фамилию, получив новый паспорт", - отметили в ведомстве.

Сейчас иностранец задержан и помещен в СИЗО Кургана. В рамках возбужденных уголовных дел проводятся следственные действия.