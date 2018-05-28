Польша готова заплатить $2 млрд за создание постоянной военной базы США

Польша готова заплатить до двух миллиардов долларов за создание на своей территории постоянной военной базы США. Эта мера, считают в Варшаве, сдержит нарастающую "российскую агрессию", пишет издание Onet со ссылкой на документ Минобороны.

В нем отмечается, что американское военное присутствие в Польше не только сможет обеспечить безопасность поляков, но и будет соответствовать национальной оборонной доктрине США, называющей Россию главной угрозой для страны и мира.

В документе уточняется, что на пользование американским военным могут быть переданы какие-то части польской инфраструктуры.

Предложение Варшавы было передано администрации США и в ведущие аналитические центры, сообщает "Лента.ру".

В начале мая США начали переброску в Европу 1-й танковой бригады в рамках операции Atlantic Resolve. В регион направляется около 3,5–4 тысяч солдат вместе с оборудованием. Конечным пунктом переправки сил является Польша.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия является наиболее опасной угрозой для его страны.