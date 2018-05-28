В Кургане продлили запрет на посещение лесов

Администрация Кургана продлила запрет на посещение лесов.
Запрет продлен до 15 июня в целях обеспечения пожарной безопасности, сообщили Накануне.RU в горадминистрации.
Учреждение "КурганЛес" проводит мониторинг пожарной опасности;
- устройство противопожарных минерализованных полос, делает противопожарные полосы, очищает леса от захламленности.
Руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, садовым товариществам и гаражным кооперативам следует принять дополнительные меры по предупреждению возникновения пожаров.