Стартовал прием вопросов для "прямой линии" с Натальей Комаровой

В Ханты-Мансийском автономном округе стартовал прием вопросов для "прямой линии" с губернатором автономии Натальей Комаровой. Глава региона будет общаться с жителями 1 июня, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопросы принимаются до окончания эфира через форму на сайте правительства региона. Есть возможность позвонить в прямой эфир и лично пообщаться с Натальей Комаровой.

"Прямая линия" с 18 часов будет транслироваться в эфире телерадиокомпании "Югра" и в группе "Официальный штаб Правительства Югры".

Год назад на прямую линию поступило 960 вопросов от 792 жителей округа. Каждый получил обратную связь. Эфир длился 2 часа 42 минуты.