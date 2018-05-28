Глава Минздрава озвучила меры по увеличению продолжительности жизни до 80 лет

Увеличить продолжительность жизни россиян до 80 лет можно с помощью комплекса мер: профилактики и формирования здорового образа жизни, диспансеризации и повышения качества и доступности медпомощи. Об этом в интервью "Известиям" рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова.

"Культура здоровой жизни должна прививаться в детском саду, школе, в университетах и колледжах", - заявила министр.

Она отметила, что с простые меры, которые уводят человека от вредных привычек и корректируют его образ жизни, дают 60% успеха.

Кроме того, подчеркнула Скорцова, важным являются персональные скрининги здоровья - диспансеризация и профилактические осмотры. "Эта система будет развиваться в том числе в сторону персонифицированных генетических современных технологий", - отметила министр.

Говоря о качестве и доступности медпомощи, Скворцова подчеркнула, что существуют несколько основных причин смертности. Главные из них - сосудистые заболевания и онкология, на которые в России приходится 48 и 15 процентов всех смертей соответственно.

"Во всем мире количество онкологических заболеваний увеличивается с учетом роста продолжительности жизни. Люди начали доживать до рака, а раньше умирали от предотвратимых в наше время причин. В том числе от острого коронарного синдрома и от инсульта. Сейчас мы можем спасти таких пациентов", - заключила глава Минздрава.

Ранее президент России Владимир Путин в своем новом майском указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", среди прочего, поручил увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет. К 2030 году, согласно указу, этот показатель должен достичь 80 лет.

В послании Федеральному собранию президент поставил цель войти к 2030 году в "клуб 80+", т.е. в число стран со средней ожидаемой продолжительностью жизни не менее 80 лет.