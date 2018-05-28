На Среднем Урале арестовали следователя СК и двух его сообщников

27-летний следователь одного из территориальных следственных отделов СКР по Свердловской области и два его предполагаемых сообщника обвиняются в покушении на мошенничество в несколько млн рублей. Как сообщили Накануне.RU в региональном СКР, обвиняемые заключены под стражу.

По версии следствия, все трое пытались обманным путем получить от одного из жителей Екатеринбурга несколько миллионов рублей за то, что его сына не привлекут к уголовной ответственности. Но на самом деле повлиять на решение этого вопроса они никак не могли.

Обвиняемых задержали 23 мая 2018 г. сотрудники регионального управления ФСБ России и СКР по Свердловской области.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

В ведомстве отмечают, что органы СКР оперативно реагируют на каждый факт противоправных деяний среди своих сотрудников, невзирая на чины, должности и былые заслуги.