СМИ сообщили о планах Правительства повысить НДС

Правительство планирует найти часть от 8 трлн руб., необходимых для исполнения указа президента Владимира Путина, за счет повышения НДС с 18 до 20%. По данным "Ведомостей" такой вариант обсуждался и сейчас он один из наиболее вероятных, хотя и не окончательный.

О том, что налоги в течение шести лет не будут повышаться, на Петербургском экономическом форуме сообщил министр финансов Антон Силуанов. Однако федеральные чиновники сообщили изданию, что повышение НДС даст 2 трлн руб. за шесть лет, вместе с тем может быть отменена и льготная ставка НДС в 10%, которую Минфин предлагал заменить пособием, говорит один из них.

Еще около 2 трлн руб. даст бюджету уже анонсированное Медведевым повышение пенсионного возраста, говорят два чиновника.