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Испытание санкциями: власть испугалась ухода олигархов "в оппозицию"? Бизнес-сообщество после принятия закона о контрсанкциях не на шутку напугано, ведь за исполнение зарубежных санкций на территории РФ собираются лишать свободы. Закон будет касаться российских и действующих на нашей территории компаний, которые заключают сделки с иностранными фирмами.
25.05.2018
политика  |  комментариев: 3
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С "цифровых" небес на землю. Как обсуждали "технологический рывок" на ПМЭФ Предостережения насчет бездумного и повального увлечения "цифрой" звучат как нельзя кстати. Особенно если вспомнить, что на том же ПМЭФ уже в "десятые" чем только не увлекались российские власти – от нанотехнологий (кто-то помнит еще об этом?) до срочной застройки всей России собственными "Кремниевыми долинами".
24.05.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Десантно-штурмовые преступления Украины в Донбассе Снова Украина начинает прессовать Донбасс. Снова публикуются километры расследований, почему именно теперь Киев решил вдруг активизировать тлеющий конфликт: то ли Порошенко хочет испортить России внешнеполитическую обстановку в преддверии Чемпионата мира по футболу, то ли он очередной раз хочет отвлечь внимание нищающего украинского населения от внутренних проблем. Высказываются версии, что Порошенко тем самым стремится поднять свой упавший "ниже плинтуса" рейтинг в преддверии президентских выборов 2019 года. Или отомстить Путину за договоренности по "Северному потоку-2", которые похоронят в будущем газотранспортную систему Украины. Однако немногие СМИ обращают внимание на тот факт, кому именно было передано управление бывшей зоной так называемой "антитеррористической операции"
25.05.2018
Мнения из Сети ;
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Новости
28.05.2018 07:36 Мск (09:36 Екб)
экономика | В России
СМИ сообщили о планах Правительства повысить НДС
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ПМЭФ, Антон Силуанов (2018) | Фото: Накануне.RU

Правительство планирует найти часть от 8 трлн руб., необходимых для исполнения указа президента Владимира Путина, за счет повышения НДС с 18 до 20%. По данным "Ведомостей" такой вариант обсуждался и сейчас он один из наиболее вероятных, хотя и не окончательный.

О том, что налоги в течение шести лет не будут повышаться, на Петербургском экономическом форуме сообщил министр финансов Антон Силуанов. Однако федеральные чиновники сообщили изданию, что повышение НДС даст 2 трлн руб. за шесть лет, вместе с тем может быть отменена и льготная ставка НДС в 10%, которую Минфин предлагал заменить пособием, говорит один из них.

Еще около 2 трлн руб. даст бюджету уже анонсированное Медведевым повышение пенсионного возраста, говорят два чиновника.

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28.05.2018 07:36 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
09:36 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 25.05.2018 10:53 Мск
Силуанов предложил не менять размер НДФЛ в России

Ранее 24.05.2018 09:44 Мск
Силуанов: Правительство не намерено менять налоговую политику в течение шести лет








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СМИ сообщили о планах Правительства повысить НДС
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