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политика  |  комментариев: 3
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С "цифровых" небес на землю. Как обсуждали "технологический рывок" на ПМЭФ Предостережения насчет бездумного и повального увлечения "цифрой" звучат как нельзя кстати. Особенно если вспомнить, что на том же ПМЭФ уже в "десятые" чем только не увлекались российские власти – от нанотехнологий (кто-то помнит еще об этом?) до срочной застройки всей России собственными "Кремниевыми долинами".
24.05.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Десантно-штурмовые преступления Украины в Донбассе Снова Украина начинает прессовать Донбасс. Снова публикуются километры расследований, почему именно теперь Киев решил вдруг активизировать тлеющий конфликт: то ли Порошенко хочет испортить России внешнеполитическую обстановку в преддверии Чемпионата мира по футболу, то ли он очередной раз хочет отвлечь внимание нищающего украинского населения от внутренних проблем. Высказываются версии, что Порошенко тем самым стремится поднять свой упавший "ниже плинтуса" рейтинг в преддверии президентских выборов 2019 года. Или отомстить Путину за договоренности по "Северному потоку-2", которые похоронят в будущем газотранспортную систему Украины. Однако немногие СМИ обращают внимание на тот факт, кому именно было передано управление бывшей зоной так называемой "антитеррористической операции"
25.05.2018
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Новости
28.05.2018 06:32 Мск (08:32 Екб)
наука и техника | За рубежом
Умер американский астронавт Алан Бин
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Алан Бин (2018) | Фото: www.bbc.com

В США скончался бывший астронавт Алан Бин. Об этом говорится в сообщении его семьи, опубликованном на сайте космического агентства NASA.

На момент кончины 86-летний мужчина находился в Методистской больнице Хьюстона (штат Техас). По словам членов семьи Бина, его смерть явилась следствием болезни, внезапно наступившей за две недели до этого, во время поездки в Форт-Уэйн (штат Индиана).

"Алан был сильнейшим и добрейшим человеком, которого я когда-либо знала", — цитирует НАСА вдову астронавта Лесли Бин. По её словам, он "умер мирно в окружении тех, кто его любил".

Алан Лаверн Бин родился 15 марта 1932 года в Уилере (США, Техас).

До поступления в отряд астронавтов был лётчиком-истребителем, капитаном ВМС США.

Совершил два космических полёта в рамках программ "Аполлон" и "Скайлэб".

Во время второй экспедиции на Луну, стартовавшей 14 ноября 1969 года, был пилотом лунного модуля и стал четвёртым человеком, ступившим на поверхность спутника Земли 19 ноября, за что был награждён в 1970 году медалью НАСА "За выдающиеся заслуги".

Алан Бин(2018)|Фото: www.nasa.gov

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28.05.2018 06:32 Мск | Георгий Малания
08:32 Екб


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Умер американский астронавт Алан Бин
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