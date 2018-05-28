Умер американский астронавт Алан Бин

В США скончался бывший астронавт Алан Бин. Об этом говорится в сообщении его семьи, опубликованном на сайте космического агентства NASA.

На момент кончины 86-летний мужчина находился в Методистской больнице Хьюстона (штат Техас). По словам членов семьи Бина, его смерть явилась следствием болезни, внезапно наступившей за две недели до этого, во время поездки в Форт-Уэйн (штат Индиана).

"Алан был сильнейшим и добрейшим человеком, которого я когда-либо знала", — цитирует НАСА вдову астронавта Лесли Бин. По её словам, он "умер мирно в окружении тех, кто его любил".

Алан Лаверн Бин родился 15 марта 1932 года в Уилере (США, Техас).

До поступления в отряд астронавтов был лётчиком-истребителем, капитаном ВМС США.

Совершил два космических полёта в рамках программ "Аполлон" и "Скайлэб".

Во время второй экспедиции на Луну, стартовавшей 14 ноября 1969 года, был пилотом лунного модуля и стал четвёртым человеком, ступившим на поверхность спутника Земли 19 ноября, за что был награждён в 1970 году медалью НАСА "За выдающиеся заслуги".