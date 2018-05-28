Израиль закроется от сектора Газа барьером

По словам министра, благодаря этому сооружению ХАМАС* "потерял ещё одну стратегическую возможность, в развитие которой вложил огромные средства".

"Мы намерены и впредь защищать граждан Израиля силой и изощрённостью", — заключил Либерман.

*ХАМАС (с араб. Исламское движение сопротивления) — палестинское исламистское движение, правящее в секторе Газа.