Израиль закроется от сектора Газа барьером

Израиль приступил к строительству морского заграждения вдоль границы с сектором Газа, заявил министр обороны страны Авигдор Либерман.
"Сегодня мы начали строительство морского барьера, единственного в своём роде в мире, который заблокирует возможность проникновения из Газы в Израиль через море", — написал он в своём блоге в Twitter.
היום התחלנו בהקמת מכשול ימי יחיד מסוגו בעולם, שיחסום את האפשרות לחדור מעזה לישראל דרך הים. זה סיכול נוסף לחמאס שיאבד עוד יכולת אסטרטגית, שבפיתוחה השקיע סכומי עתק. נמשיך להגן על אזרחי ישראל בעוצמה ובתחכום. pic.twitter.com/XXA0Z7hQl0— אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) 27 мая 2018 г.
По словам министра, благодаря этому сооружению ХАМАС* "потерял ещё одну стратегическую возможность, в развитие которой вложил огромные средства".
"Мы намерены и впредь защищать граждан Израиля силой и изощрённостью", — заключил Либерман.
*ХАМАС (с араб. Исламское движение сопротивления) — палестинское исламистское движение, правящее в секторе Газа.