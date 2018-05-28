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политика  |  комментариев: 3
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от издателя  |  добавить комментарий


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25.05.2018
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Коммунальные тарифы для населения могут подскочить из-за льгот группе En+ Олега Дерипаски
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олег дерипаска (2013) | Фото:

Стал известен список льгот на энергорынке, которые попавшая под санкции США группа En+ Олега Дерипаски попросила у правительства.

Наибольшую экономию в 13–18 млрд руб., по оценке группы, даст избавление "Русала" от платежей по договорам на поставку мощности (ДПМ, гарантируют возврат инвестиций в генерацию за счет повышенных платежей рынка). "Русал" — крупнейший в РФ потребитель: 62 млрд кВт•ч в 2016 году (6,1% от потребления в РФ и 30% — в Сибири). Компания уже просила бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича о каникулах по ДПМ на пять лет, сейчас сроки не указаны, но, по оценке "Русала", это приведет к росту энергоцен в Сибири на 12%. Также En+ просит освободить "Русал" от надбавки к энергоценам для снижения тарифов на Дальнем Востоке, это сэкономит 1,9–3 млрд руб. в год и повысит цены в Сибири на 1–2%. Выгоду даст и переход "Русала" на свободные двусторонние договоры (СДД) с "РусГидро" и «Росэнергоатомом» (РЭА) со скидкой к цене рынка в 0,5 руб. за кВт/ч (0,5–0,7 млрд руб. в год и 4,8–8,6 млрд руб. в год соответственно).

В РЭА сообщили, что до конца года закончатся трехлетние СДД, к переговорам о продлении не приступали. В "РусГидро" заявили, что не заключали СДД, переговоров нет.

Для ГЭС "Евросибэнерго" в Сибири En+ просит снизить объем регулируемых договоров (РД, закупки для населения) с 15% до 5% по электроэнергии и с 21% до 5% по мощности. Мера предлагается лишь на второе полугодие вместе с СДД. Это даст "Евросибэнерго" до 4,2 млрд руб., "РусГидро" — 1,9 млрд руб., но прочая генерация Сибири потеряет 1,3 млрд руб.

Для сокращения перекрестного субсидирования в Иркутской области En+ хочет поднять тарифы сетей для населения. Здесь самые низкие энерготарифы в РФ, следует из пояснений компании: 1,01 руб. за 1 кВт/ч при средних 4,3 руб. за 1 кВт/ч. Эффект En+ оценила в 3 млрд руб. в год для братского и иркутского заводов "Русала". Среди предложений по снижению "перекрестки" — перенос части нагрузки "Русала" на всех потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК) и увеличение тарифов на передачу для прочих потребителей. В ФСК письмо не видели, но отметили, что доля присутствия компании в регионе незначительна.

En+ предложила повысить и предельный уровень платежей за ЖКХ в области, подняв тариф на тепло и горячую воду на 1% (эффект — 115 млн руб. в год для "Иркутскэнерго", затраты компании, не учтенные в тарифах,— 5,4 млрд руб.). Для "Иркутскэнерго" предлагается и восстановить базу 2010 года по тарифам на мощность по РД (выпадающие доходы оценены в 500 млн руб. в год), и обнулить ставки водопользования на срок от пяти лет. По оценке компании, водный платеж "Евросибэнерго" в 2018 году — 1,5 млрд руб., в год он растет на 15%.

Кроме того, En+ оценила влияние санкций на "Русал": выпуск алюминия в 2018 году может сократиться на 30% от бизнес-плана в базовом сценарии и на 50–70% в "самом негативном" (в 2017 году выпущено 3,7 млн тонн), причем последний вариант чреват закрытием заводов. Из-за падения экспорта "Русал" прогнозирует "значительное сокращение выручки", рост доли постоянных расходов и цен на сырье поднимет себестоимость на 20–25%, дефицит средств за год ожидается на уровне $1,5 млрд.

"Русал" экспортирует три четверти объемов, а дефицит средств чреват проблемами с кредиторами: чистый долг на 31 марта составлял $7,87 млрд, в 2018–2021 годах надо погасить 3,4 млрд.

В Минэкономики поддержали лишь сокращение "перекрестки" в Иркутской области. Освобождение от платы по ДПМ и надбавок для Дальнего Востока "искажает принципы функционирования оптового рынка", создавая дискриминационные условия, считают в министерстве. СДД "Русал", по мнению Минэкономики, должен обсуждать с энергетиками, но здесь также есть риски «негативных финпоследствий» для энергетиков вследствие снижения потребления "Русала". В министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области об инициативах знают, переговоры ведутся, но решений пока нет.

Директор Института систем энергетики Иркутского научного центра СО РАН Валерий Стенников считает, что результатом принятия мер станет рост тарифов для населения и малого бизнеса, что усугубит проблему неплатежей, а для малообеспеченного населения нужны будут бюджетные субсидии. При полной отмене "перекрестки" тарифы для населения могут вырасти втрое, считает он. Могут пострадать энергетики: по словам Натальи Пороховой из АКРА, при остановке заводов "Русала" могут закрыться ТЭС и на рынке останется только дешевая энергия ГЭС, но это не решит проблемы сбыта алюминия. Как добавляет эксперт, цены на металл сильно выросли, так что необходимости в дотациях через энергорынок нет, пишет газета "Коммерсант".

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28.05.2018 05:18 Мск | Денис Линов
07:18 Екб


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Коммунальные тарифы для населения могут подскочить из-за льгот группе En+ Олега Дерипаски
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