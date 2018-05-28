Украинский адмирал заявил о "гибридной угрозе" со стороны России

Киеву следует заняться патрулированием Азовского побережья для противодействия Москве, проводящей военно-морские учения в непосредственной близости к украинскому побережью. Об этом заявил экс-замминистра обороны Украины, адмирал запаса Игорь Кабаненко.

"18 мая появилось прибрежное предупреждение о том, что район Азовского моря вблизи Бердянска закрывается РФ для боевой подготовки", — рассказал он в интервью порталу "Обозреватель", подчеркнув, что "этот район не где-то там возле Темрюка или Таганрога", а "в непосредственной близости к украинскому побережью".

По мнению Кабаненко, это говорит о "провокации со стороны России", а также о "гибридной угрозе вторжения с моря".

"В данной ситуации наш МИД должен был оперативно направить ноту протеста российским властям, — сказал адмирал. — Что мы не признаём это, что это недружественный акт в отношении Украины. Это абсолютно нормальная позиция государства, она должна быть чётко выражена".

На вопрос, какие меры следует предпринять в сложившейся ситуации, бывший замминистра обороны ответил, что "должны быть ходы на политическом уровне, в информационном и военном доменах".

"Первым делом — патрулирование прибрежной зоны, территориального моря — 12 миль от побережья, — сказал он. — Постоянное патрулирование силами морской охраны Госпогранслужбы Украины. Это сдерживающий фактор".