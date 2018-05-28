Пентагон: Вашингтон продолжит операции в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Официальный представитель Министерства обороны США, подполковник Корпуса морской пехоты Кристофер Логан прокомментировал заявление Пекина о "нарушении суверенитета" Китая.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, вчера Министерство обороны КНР заявило о самовольном вторжении американских кораблей в акваторию Парасельских островов.

"Мы продолжаем наши операции по обеспечению свободы навигации, которые мы проводили в установленном порядке прежде и будем проводить в дальнейшем", — передаёт ТАСС слова Логана. Он добавил, что "отчёты о данных операциях будут распространены в рамках ежегодного доклада по операциям по обеспечению свободы навигации, но не раньше".

Кроме того, представитель Пентагона сообщил, что ВМС США намерены продолжать свои манёвры, проводимые на регулярной основе проводят в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе в Южно-Китайском море.

"Все операции проводятся в соответствии с международным правом и демонстрируют, что Соединённые Штаты могут совершать полёты и передвигаться по морю везде, где это позволяет международное право", — заключил он.