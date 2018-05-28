Трамп считает, что КНДР может стать нацией "с великой экономикой и финансами"

Президент США Дональд Трамп подтвердил прибытие делегации своей администрации в КНДР на переговоры с официальными лицами Северной Кореи.

Делегация встретилась с представителями Пхеньяна в демилитаризованной зоне, в деревне Пханмунджом.

Кроме того, глава Белого дома выразил надежду на то, что улучшение отношений Пхеньяна с остальным миром превратит КНДР в "великую нацию". Трамп видит у Северной Кореи блестящий потенциал, и считает, что однажды страна станет "нацией с великой экономикой и финансами", — написал президент в своем Twitter.

Как ранее сообщало Накануне.RU, делегация администрации президента США прибыла на территорию КНДР. Представители Белого дома намерены принять участие в переговорах по подготовке встречи лидеров США и Северной Кореи. Она должна состояться 12 июня в Сингапуре.