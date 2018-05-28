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Испытание санкциями: власть испугалась ухода олигархов "в оппозицию"? Бизнес-сообщество после принятия закона о контрсанкциях не на шутку напугано, ведь за исполнение зарубежных санкций на территории РФ собираются лишать свободы. Закон будет касаться российских и действующих на нашей территории компаний, которые заключают сделки с иностранными фирмами.
25.05.2018
политика  |  комментариев: 3
Аналитика
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С "цифровых" небес на землю. Как обсуждали "технологический рывок" на ПМЭФ Предостережения насчет бездумного и повального увлечения "цифрой" звучат как нельзя кстати. Особенно если вспомнить, что на том же ПМЭФ уже в "десятые" чем только не увлекались российские власти – от нанотехнологий (кто-то помнит еще об этом?) до срочной застройки всей России собственными "Кремниевыми долинами".
24.05.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Десантно-штурмовые преступления Украины в Донбассе Снова Украина начинает прессовать Донбасс. Снова публикуются километры расследований, почему именно теперь Киев решил вдруг активизировать тлеющий конфликт: то ли Порошенко хочет испортить России внешнеполитическую обстановку в преддверии Чемпионата мира по футболу, то ли он очередной раз хочет отвлечь внимание нищающего украинского населения от внутренних проблем. Высказываются версии, что Порошенко тем самым стремится поднять свой упавший "ниже плинтуса" рейтинг в преддверии президентских выборов 2019 года. Или отомстить Путину за договоренности по "Северному потоку-2", которые похоронят в будущем газотранспортную систему Украины. Однако немногие СМИ обращают внимание на тот факт, кому именно было передано управление бывшей зоной так называемой "антитеррористической операции"
25.05.2018
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Новости
28.05.2018 04:01 Мск (06:01 Екб)
политика | За рубежом
Трамп считает, что КНДР может стать нацией "с великой экономикой и финансами"
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Ким Чен Ын на открытии моста (2018) | Фото: kcna.kp

Президент США Дональд Трамп подтвердил прибытие делегации своей администрации в КНДР на переговоры с официальными лицами Северной Кореи.
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Делегация встретилась с представителями Пхеньяна в демилитаризованной зоне, в деревне Пханмунджом.

Кроме того, глава Белого дома выразил надежду на то, что улучшение отношений Пхеньяна с остальным миром превратит КНДР в "великую нацию". Трамп видит у Северной Кореи блестящий потенциал, и считает, что однажды страна станет "нацией с великой экономикой и финансами", — написал президент в своем Twitter.

Как ранее сообщало Накануне.RU, делегация администрации президента США прибыла на территорию КНДР. Представители Белого дома намерены принять участие в переговорах по подготовке встречи лидеров США и Северной Кореи. Она должна состояться 12 июня в Сингапуре.

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28.05.2018 04:01 Мск | Денис Линов
06:01 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 28.05.2018 01:15 Мск
Американская делегация прибыла на территорию КНДР

Ранее 27.05.2018 09:11 Мск
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Трамп считает, что КНДР может стать нацией "с великой экономикой и финансами"
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