"АвтоВАЗ" выпустит новый внедорожник

Компания "АвтоВАЗ" анонсировала выпуск нового внедорожника SUV.

Как сообщил президент компании Николя Мор, автомобиль появится к 2021-2022 годам. Он отметил, что компания намерена сохранить выпуск существующего внедорожника Lada 4х4 ("Нива"). "Мы готовим два крупных запуска, связанных с новым SUV в 2021-2022 гг., который сохранит внедорожный потенциал Lada 4х4. Фактически, этот SUV дополнит нынешнюю 4х4", - сообщил руководитель "АвтоВАЗа".

Мор напомнил, что Lada 4х4 отметила 40-летие, и выразил надежду, что эта модель "доживет и до 50-летия". "Возможно, мы будем продолжать выпускать ее параллельно с новой машиной", - рассказал президент, сообщают "Известия".