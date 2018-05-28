Новак: Нефть в 2018 году может стоить до $65–75

Средняя цена нефти в текущем году может составить около $65–75 за баррель.

Как сообщил глава Минэнерго Александр Новак, на нынешнюю стоимость нефти влияют санкции в отношении Ирана и ситуация в Венесуэле. По словам министра, в июне будет необходимо рассмотреть вопрос о частичной корректировке фактического состояния снижения добычи. По его словам, это необходимо для того, чтобы "частично отпустить добычу".

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что в прогнозе министерства на ближайшие три года стоимость нефти оценивается в $60.

В то же время, глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что из-за санкций цены на нефть могут вырасти до рекордных значений.