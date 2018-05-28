Трамп раскритиковал расследование о возможном вмешательстве РФ в американские выборы

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал расследование о возможном вмешательстве Москвы в выборы в 2016 году.

"Почему 13 рассерженных демократов не расследовали предвыборную кампанию нечестной Хиллари Клинтон, многие преступления, сговор с Россией? Почему ФБР не взяли сервер Национального комитета Демократической партии? Сфабрикованное расследование!", — написал Трамп в своем Twitter-аккаунте.

Глава государства считает, что расследование "разрушило жизни" тех людей, которые приехали в Вашингтон работать в федеральных учреждениях. "Кто вернёт молодые и прекрасные жизни, которые были опустошены и разрушены фиктивной охотой на ведьм вокруг сговора с Россией? Они приехали в Вашингтон с горящими глазами и с желанием помочь нашей стране... Они вернулись домой разбитыми в пух и прах!" — написал Трамп.

Ранее сообщалось о том, что комитет по делам разведки палаты представителей Конгресса США не нашёл доказательств сговора президентской кампании Дональда Трампа с правительством РФ на выборах 2016 года.