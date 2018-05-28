В ФБР сообщили, как остановить российский компьютерный вирус

В ФБР сообщили о способе, который поможет противостоять российскому вирусу.

В бюро советуют владельцам маршрутизаторов потребительского класса и сетевых накопителей срочно перезагрузить свои устройства. По мнению американских правоохранительных органов, такие действия временно помогут противостоять вредоносным программам российского производства, которые заразили сотни тысяч устройств.

Также специалисты ФБР предложили пользователям маршрутизаторов рассмотреть возможность отключения параметров удаленного управления на устройствах, а также защитить роутеры надежным паролем и шифрованием при включении. При этом прошивку сетевых устройств необходимо обновить до последней версии.

23 мая специалисты Cisco Talos сообщили о существовании опасного вируса под названием VPNFilter, который заразил более полумиллиона устройств от компаний Linksys, Mikrotik, Netgear, QNAP и TP-LINK. Благодаря уязвимостям в роутерах злоумышленники получили возможность перехватывать трафик пользователя, а также управлять взломанным устройством и даже выводить его из строя.

Как считают в ФБР, за созданием вируса стоит российская хакерская группировка Fancy Bear, сообщает Lenta.ru.