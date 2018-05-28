Американская делегация прибыла на территорию КНДР

Делегация администрации президента США прибыла на территорию КНДР.

Представители Белого дома намерены принять участие в переговорах по подготовке встречи лидеров США и Северной Кореи, сообщает Washington Post.

Возглавил делегацию бывший спецпредставитель Госдепартамента США по КНДР Сон Ким. Также в американской команде - член совета национальной безопасности по вопросам Южной Кореи и КНДР Элисон Хукер, помощник министра обороны США по вопросам Восточной Азии Рэндалл Шрайвер.

Как ожидается, Сон Ким проведет встречу с заместителем министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи 28 и 29 мая, сообщает Газета.ru.

Как ранее сообщало Накануне.RU, президент США Дональд Трамп до сих пор рассчитывает на встречу 12 июня в Сингапуре с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом он объявил, выступая перед журналистами в Белом доме, сообщает Reuters.

24 мая глава Соединенных Штатов, реагируя на угрозы КНДР отменить эти переговоры из-за военных учений Вашингтона и Сеула на Корейском полуострове,объявил, что после таких "враждебных" заявлений считает проведение саммита "неуместным".