Более 25 тысяч человек вышли на акции протеста в Германии

Более 25 тыс. человек участвовали в акциях протеста в Берлине.

Один из митингов организовала правая партия "Альтернатива для Германии", в нем участвовали более 5 тыс. человек. Мероприятие прошло под лозунгом "Будущее для Германии". Протестующие требовали пересмотра миграционной политики и прекращения "исламизации" страны.

Еще более 20 тыс. человек вышли на демонстрацию против "Альтернативы для Германии" и расовой нетерпимости. Митинги состоялись во многих районах германской столицы. Несколько тысяч активистов приняли участие в главном митинге перед зданием рейхстага, сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, правительство Ангелы Меркель нарушило право участия бундестага при разработке миграционной политики, об этом заявляют депутаты, которые просят суд проверить решение о пропуске беженцев в ФРГ через границу с Австрией.