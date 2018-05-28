ФСБ: В Крым могут проникнуть украинские диверсанты

В Крыму и Ростовской области сохраняются риски проникновения диверсантов со стороны Украины.

Как сообщил заместитель директора Федеральной службы безопасности России — руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов, на этих направлениях также возможен незаконный провоз через границу оружия и боеприпасов. "Со стороны праворадикальных сил предпринимаются попытки осуществления провокационных действий в отношении пересекающих границу российских граждан", — отметил руководитель погранслужбы.

По его данным, пограничники Украины нередко препятствуют проезду россиян, грубят и ведут себя некорректно. Под удар все чаще попадают суда, находящиеся в акватории Черного моря и следующие в порты Крыма.

Как отметил Кулишов, пограничники своевременно выявляют и пресекают значительное число нарушений режима государственной границы, сообщает РИА "Новости".