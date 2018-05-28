В Волгоградской области рухнул самолет

В Волгоградской области разбился легкомоторный самолет.

Как сообщили Накануне.RU В ГУ МЧС региона, происшествие случилось во Фроловском районе. По предварительным данным, пилот погиб. Самолет СП-30 рухнул в 60 км от города Фролово - вне населенных пунктов. На месте работает оперативная группа. Причины крушения устанавливаются.

Самолет обрабатывал поля, на его борту находился только пилот, сообщает РИА Новости.

Между тем, следователи устанавливают обстоятельства крушения легкомоторного самолета. Как сообщили Накануне.RU в СКР, пилот скончался в процессе оказании скорой медицинской помощи.

Напомним, 26 мая еще один легкомоторный самолет разбился в Рязанской области. На его борту находился пилот, который погиб. "Бекас" упал при проведении сельскохозяйственных работ.