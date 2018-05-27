Автобус, перевозивший детей, врезался в фуру под Нижним Тагилом

Автобус, перевозивший детей, столкнулся с фурой под Нижним Тагилом.

ДТП произошло 27 мая около 17.50, сообщили Накануне.RU в Управлении ГИБДД по Свердловской области. "Водитель пассажирского автобуса "Кавз", двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Нижнего Тагила на 14 км южного подъезда к город, допустил незначительное столкновение с остановившимся на запрещающий сигнал светофора автомобилем "Скания", - сказали в ведомстве.

В результате ДТП транспортные средства получили повреждения, пострадавших нет.

Автобус осуществлял организованную пассажирскую перевозку детей, в нем находились 30 детей и четверо сопровождающих. Дети возвращались из батутного парка Екатеринбурга в Нижнюю Салду.

Уточняется, что перевозка согласована. Дети доставлены домой дублирующим автобусом.