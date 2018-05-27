Китай обвинил США во вторжении в свои воды у спорных островов

Министерство обороны КНР заявило, что корабли ВМС США самовольно вторглись в территориальные воды в Южно-Китайском море.

Китай в ответ направил авиацию корабельного базирования, которая произвела распознавание "свой-чужой" и сделала американским кораблям предупреждение о том, что они должны покинуть акваторию.

Речь идет об акватории Парасельских островов (Сиша - кит.), передает РИА Новости.

Ранее Reuters сообщило, что эсминец USS Higgins и крейсер с управляемым ракетным вооружением USS Antietam прошли в воскресенье в 12 морских милях от Парасельских островов в Южно-Китайском море.

Представитель оборонного ведомства назвал очередные маневры американских кораблей "серьезным бесцеремонным нарушением территориального суверенитета Китая". По его словам, этот шаг подрывает стратегическое взаимодоверие между вооруженными силами двух стран, а также угрожает миру и стабильности в Южно-Китайском море.

Пекин выразил решительный протест и призвал Вашингтон прекратить провокации.

В Министерстве обороны Китая заявили, что усилят обороноспособность страны на море и в воздухе, а также будут отстаивать государственный суверенитет и национальную безопасность.

Ранее американские СМИ сообщили, что Китай мог начать размещение противокорабельных и противовоздушных комплексов на спорных островах Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море.