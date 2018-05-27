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Испытание санкциями: власть испугалась ухода олигархов "в оппозицию"? Бизнес-сообщество после принятия закона о контрсанкциях не на шутку напугано, ведь за исполнение зарубежных санкций на территории РФ собираются лишать свободы. Закон будет касаться российских и действующих на нашей территории компаний, которые заключают сделки с иностранными фирмами.
25.05.2018
политика  |  комментариев: 3
Аналитика
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С "цифровых" небес на землю. Как обсуждали "технологический рывок" на ПМЭФ Предостережения насчет бездумного и повального увлечения "цифрой" звучат как нельзя кстати. Особенно если вспомнить, что на том же ПМЭФ уже в "десятые" чем только не увлекались российские власти – от нанотехнологий (кто-то помнит еще об этом?) до срочной застройки всей России собственными "Кремниевыми долинами".
24.05.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Десантно-штурмовые преступления Украины в Донбассе Снова Украина начинает прессовать Донбасс. Снова публикуются километры расследований, почему именно теперь Киев решил вдруг активизировать тлеющий конфликт: то ли Порошенко хочет испортить России внешнеполитическую обстановку в преддверии Чемпионата мира по футболу, то ли он очередной раз хочет отвлечь внимание нищающего украинского населения от внутренних проблем. Высказываются версии, что Порошенко тем самым стремится поднять свой упавший "ниже плинтуса" рейтинг в преддверии президентских выборов 2019 года. Или отомстить Путину за договоренности по "Северному потоку-2", которые похоронят в будущем газотранспортную систему Украины. Однако немногие СМИ обращают внимание на тот факт, кому именно было передано управление бывшей зоной так называемой "антитеррористической операции"
25.05.2018
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Новости
27.05.2018 19:13 Мск (21:13 Екб)
общество | В бывшем СССР | Украина
В Киеве нацисты совершили антикавказский погром
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батальон, азов, нацист, армия, украина (2014) | Фото: lb.ua

В воскресенье украинские нацисты разгромили ларьки кавказцев на киевском рынке "Дарынок". Поводом стало рукоприкладство в отношении военного пенсионера, которое произошло накануне.
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26 мая на рынке произошел инцидент, который дочь пострадавшего Елена Стойко описала в Facebook так. Женщина с двумя сыновьями подошла к прилавку и хотела взять какой-то пакетик.

"Продавец набросился на нее, начал угрожать. Мой папа проходил мимо и по-офицерски сделал замечание, что не стоит так обращаться с женщинами, особенно если ты еще и иностранец. Тот переключил внимание на папу, вел себя агрессивно и попытался его ударить рукой, но попал в шею", - написала Стойко.

После этого ее отец вызвал полицию, а продавец - группу поддержки, которая столпилась вокруг пенсионера. Владелец ларька ударил мужчину сбоку по лицу кулаком. Торговцы сразу ушли, а у потрепевшего оказался сломан нос.

Установлено, что пенсионер является кадровым военным в оставке и преподает в академии нацгвардии, занимаясь подготовкой кадров в том числе для войны против Донбасса.

Нападавший сразу был задержан. Им оказался 24-летний гражданин Грузии, против которого открыли дело по статье "хулиганство".

А 27 мая рынок атаковали нацисты, которые устроили побоище не с кавказцами, которых не было, а с полицией. Группа нацистов с закрытыми лицами разгромила ларек, возле которого случился инцидент. Пострадал также ближайший киоск.

Полиция вначале не мешала, но потом нападавшие начали толкаться, чтобы громить остальные ларьки. Полиция в ответ применила газ, а в нее полетели камни. При этом на рынке заранее были закрыты все учреждения грузинской и турецкой кухни.

В результате пострадали трое полицейских. Одному из них во время столкновений сломали ногу, что и спровоцировало массовые задержания. По данным киевской полиции, задержаны 34 человека, но многие из них уже отпущены. "Страна.ua" считает, что дело спустят на тормозах и никого из нацистов не привлекут к реальной ответственности.

Напомним, в феврале украинские нацисты дважды громили здание Россотрудничества, но никто так и не понес наказания.

Другие новости по темам: Украина, погром, рынок, Киев
27.05.2018 19:13 Мск | Евгений Чернышёв
21:13 Екб


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В Киеве нацисты совершили антикавказский погром
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