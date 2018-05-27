В Киеве нацисты совершили антикавказский погром

В воскресенье украинские нацисты разгромили ларьки кавказцев на киевском рынке "Дарынок". Поводом стало рукоприкладство в отношении военного пенсионера, которое произошло накануне.

26 мая на рынке произошел инцидент, который дочь пострадавшего Елена Стойко описала в Facebook так. Женщина с двумя сыновьями подошла к прилавку и хотела взять какой-то пакетик.

"Продавец набросился на нее, начал угрожать. Мой папа проходил мимо и по-офицерски сделал замечание, что не стоит так обращаться с женщинами, особенно если ты еще и иностранец. Тот переключил внимание на папу, вел себя агрессивно и попытался его ударить рукой, но попал в шею", - написала Стойко.

После этого ее отец вызвал полицию, а продавец - группу поддержки, которая столпилась вокруг пенсионера. Владелец ларька ударил мужчину сбоку по лицу кулаком. Торговцы сразу ушли, а у потрепевшего оказался сломан нос.

Установлено, что пенсионер является кадровым военным в оставке и преподает в академии нацгвардии, занимаясь подготовкой кадров в том числе для войны против Донбасса.

Нападавший сразу был задержан. Им оказался 24-летний гражданин Грузии, против которого открыли дело по статье "хулиганство".

А 27 мая рынок атаковали нацисты, которые устроили побоище не с кавказцами, которых не было, а с полицией. Группа нацистов с закрытыми лицами разгромила ларек, возле которого случился инцидент. Пострадал также ближайший киоск.

Полиция вначале не мешала, но потом нападавшие начали толкаться, чтобы громить остальные ларьки. Полиция в ответ применила газ, а в нее полетели камни. При этом на рынке заранее были закрыты все учреждения грузинской и турецкой кухни.

В результате пострадали трое полицейских. Одному из них во время столкновений сломали ногу, что и спровоцировало массовые задержания. По данным киевской полиции, задержаны 34 человека, но многие из них уже отпущены. "Страна.ua" считает, что дело спустят на тормозах и никого из нацистов не привлекут к реальной ответственности.

Напомним, в феврале украинские нацисты дважды громили здание Россотрудничества, но никто так и не понес наказания.