На Средний Урал вновь надвигается шторм: спасатели выпустили предупреждение

Свердловчан вновь предупредили о непогоде – в ближайшие дни в области ожидаются сильный ветер и заморозки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, 28 мая синоптики прогнозируют усиление ветра до 18 м/с.

Ночью и утром 28-30 мая в Свердловской области заморозки (температура 28 мая до -2°, 29-30 мая до -4°), говорится на сайте Гидрометцентра.

Напомним, на минувшей неделе спасатели и синоптики неоднократно объявляли в регионе штормовое предупреждение.

Как сообщало Накануне.RU, 20 мая шквалистый ветер пронесся по территории Свердловской области. Часть районов остались без света.