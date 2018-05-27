В Екатеринбурге у Автовокзала горел отселенный дом. По словам местных жителей, уже не первый раз

В Екатеринбурге в переулке Златоустовский, 27 в воскресенье, 27 мая, горел отселенный частный дом и надворные постройки, сообщили Накануне.RUв спасательной службе "Сова".
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Из-за сильного ветра и угрозы распространения огня на соседние постройки ранг пожар был поднят до первого.
Площадь ЧП составила 200 квадратных метров. На ликвидации пожара работало 5 единиц техники, 23 человека личного состава пожарной охраны.
По словам местных жителей, дом давно отселен и горит уже не первый раз.