В Екатеринбурге у Автовокзала горел отселенный дом. По словам местных жителей, уже не первый раз

27.05.2018 18:49 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU

20:49 Екб





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В Екатеринбурге у Автовокзала горел отселенный дом. По словам местных жителей, уже не первый раз