Якунин объяснил, почему Ельцин выбрал преемником Путина

Бывший президент РЖД Владимир Якунин рассказал, какие причины побудили бывшего президента России Бориса Ельцина выбрать своим преемником Владимира Путина.

"В период последнего президентства Бориса Николаевича Ельцина уже было понятно, что человек изношен физически. Было понятно, что кланы и группировки вокруг главы государства и незавершенность процессов институциональных преобразований в стране приводят к серьезной нестабильности", - рассказал Якунин РБК в кулуарах ПМЭФ.

По его словам, в последний период президентства Ельцина элита "была заинтересована в стабильном переходе власти и в продолжении тех реформ, которые считались необходимыми".

Якунин заявил, опираясь на свою оценку событий 90-х, что Ельцин и его окружение поставили на Путина как на "зарекомендовавшего себя в работе с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком".

"Путин как человек слова, человек, который воспринял демократические и либеральные взгляды своего патрона и всячески его в этом поддерживал, на мой взгляд, оказался в поле зрения людей, принимающих решение", – заявил Якунин.

Экс-глава РЖД заявил, что это решение не связано с тем, что Путин раньше служил в КГБ, речь шла именно о его деятельности в Санкт-Петербурге, где он показал себя человеком "либерально-демократических взглядов", способным "воспринять новую идеологию" и продвигать ее.

Кроме того, Ельцин ценил "элементы патриотизма и государственничества" Путина, заявил Якунин.

12 июня выходит фильм "Дело Собчака", в съемках которого принял участие Владимир Путин, он рассказал, как сделал выбор между своим начальником Анатолием Собчаком и верховными руководителями страны, образовавшими Государственный комитет и объявившими Чрезвычайное положение в августе 1991 г.