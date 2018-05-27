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25.05.2018
политика  |  комментариев: 3
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С "цифровых" небес на землю. Как обсуждали "технологический рывок" на ПМЭФ Предостережения насчет бездумного и повального увлечения "цифрой" звучат как нельзя кстати. Особенно если вспомнить, что на том же ПМЭФ уже в "десятые" чем только не увлекались российские власти – от нанотехнологий (кто-то помнит еще об этом?) до срочной застройки всей России собственными "Кремниевыми долинами".
24.05.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Десантно-штурмовые преступления Украины в Донбассе Снова Украина начинает прессовать Донбасс. Снова публикуются километры расследований, почему именно теперь Киев решил вдруг активизировать тлеющий конфликт: то ли Порошенко хочет испортить России внешнеполитическую обстановку в преддверии Чемпионата мира по футболу, то ли он очередной раз хочет отвлечь внимание нищающего украинского населения от внутренних проблем. Высказываются версии, что Порошенко тем самым стремится поднять свой упавший "ниже плинтуса" рейтинг в преддверии президентских выборов 2019 года. Или отомстить Путину за договоренности по "Северному потоку-2", которые похоронят в будущем газотранспортную систему Украины. Однако немногие СМИ обращают внимание на тот факт, кому именно было передано управление бывшей зоной так называемой "антитеррористической операции"
25.05.2018
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Новости
27.05.2018 13:56 Мск (15:56 Екб)
общество | За рубежом
Американская журналистка возмутилась "гендерным неравенством" на ПМЭФ
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ПМЭФ, Владимир Путин (2018) | Фото: forumspb.com

На Петербургском международном экономическом форуме на совместном заседании с президентом Владимиром Путиным выступала только одна женщина – глава МВФ Кристин Лагард, возмущается журналистка The Washington Post Эми Феррис-Ротман.
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Как передает ИноТВ, по словам журналистки, ряд заседаний ПМЭФ и вовсе прошли без участия женщин.

Она напомнила, что директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард начала свое выступление с шутки: "В этот чудесный момент я пятая и, кстати, единственная женщина [на этом заседании]". Лагард сравнила себя с актером Ричардом Бертоном – пятым мужем Элизабет Тейлор, который "знал, чего от него ожидают, но не знал, как быть оригинальным".

Издание отмечает, что подобное сравнение зал встретил хохотом, Макрон с трудом сдержал смех, а Путин "удостоил его лишь ухмылкой".

ПМЭФ, Кристин Лагард(2018)|Фото: forumspb.com

Washington Post указывает, что на другую сессию – "Будущее журналистики", куда были приглашены женщины, – обе заявленные участницы не явились. Автор статьи осталась недовольна тем, что успешным представительницам Евразийского сообщества посвятили "лишь одно заседание".

В статье также говорится про то, что рядом с витриной любой российской компании можно было увидеть группу девушек, улыбающихся и машущих руками проходящим мимо мужчинам средних лет. "То, что Лагард выступала последней, а каждую российскую компанию на выставке представляла команда девушек, для путинской России неудивительно", – заключает The Washington Post.

Однако многие читатели сайта газеты не согласились с позицией автора публикации, отмечает "Взгляд". "То есть просто потому что вы женщина, вас нужно автоматически куда-то приглашать и давать выступать первой?" – задается вопросом пользователь New+Garden.

"Как смеют сотрудницы форума для международных лидеров быть накрашены, с опрятными ногтями и одеты в красивую одежду? Эти бедные женщины, очевидно, жертвы патриархата Путина", – иронизирует Brianon.

Некоторые в этой связи вспомнили недавнюю статью Bild, в которой назвали "оскорблением" то, что Владимир Путин подарил канцлеру Германии Ангеле Меркель букет роз.

"ВВП вообще женщинам цветы дарит! вот ведь неслыханная наглость!" – иронизирует Tatka. "До чего женщин довел. Цветы дарит", – пишет Getinaf.

Напомним, в Госдуме позже прокомментировали статью. Заместитель председателя нижней палаты парламента Ирина Яровая объяснила, что дарить женщине цветы – "это прекрасная традиция и женская привилегия", которая не может быть ничем иным, даже если женщина политик или государственный деятель.

Другие новости по темам: пмэф, гендерное неравенство, журналистка
27.05.2018 13:56 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:56 Екб


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Американская журналистка возмутилась "гендерным неравенством" на ПМЭФ
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