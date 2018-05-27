Американская журналистка возмутилась "гендерным неравенством" на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме на совместном заседании с президентом Владимиром Путиным выступала только одна женщина – глава МВФ Кристин Лагард, возмущается журналистка The Washington Post Эми Феррис-Ротман.

Как передает ИноТВ, по словам журналистки, ряд заседаний ПМЭФ и вовсе прошли без участия женщин.

Она напомнила, что директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард начала свое выступление с шутки: "В этот чудесный момент я пятая и, кстати, единственная женщина [на этом заседании]". Лагард сравнила себя с актером Ричардом Бертоном – пятым мужем Элизабет Тейлор, который "знал, чего от него ожидают, но не знал, как быть оригинальным".

Издание отмечает, что подобное сравнение зал встретил хохотом, Макрон с трудом сдержал смех, а Путин "удостоил его лишь ухмылкой".

Washington Post указывает, что на другую сессию – "Будущее журналистики", куда были приглашены женщины, – обе заявленные участницы не явились. Автор статьи осталась недовольна тем, что успешным представительницам Евразийского сообщества посвятили "лишь одно заседание".

В статье также говорится про то, что рядом с витриной любой российской компании можно было увидеть группу девушек, улыбающихся и машущих руками проходящим мимо мужчинам средних лет. "То, что Лагард выступала последней, а каждую российскую компанию на выставке представляла команда девушек, для путинской России неудивительно", – заключает The Washington Post.

Однако многие читатели сайта газеты не согласились с позицией автора публикации, отмечает "Взгляд". "То есть просто потому что вы женщина, вас нужно автоматически куда-то приглашать и давать выступать первой?" – задается вопросом пользователь New+Garden.

"Как смеют сотрудницы форума для международных лидеров быть накрашены, с опрятными ногтями и одеты в красивую одежду? Эти бедные женщины, очевидно, жертвы патриархата Путина", – иронизирует Brianon.

Некоторые в этой связи вспомнили недавнюю статью Bild, в которой назвали "оскорблением" то, что Владимир Путин подарил канцлеру Германии Ангеле Меркель букет роз.

"ВВП вообще женщинам цветы дарит! вот ведь неслыханная наглость!" – иронизирует Tatka. "До чего женщин довел. Цветы дарит", – пишет Getinaf.

Напомним, в Госдуме позже прокомментировали статью. Заместитель председателя нижней палаты парламента Ирина Яровая объяснила, что дарить женщине цветы – "это прекрасная традиция и женская привилегия", которая не может быть ничем иным, даже если женщина политик или государственный деятель.