До 22 м/с. В Челябинской области вновь прогнозируют сильный ветер

В Челябинской области прогнозируют сильный ветер, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону.

По данным Челябинского ЦГМС, 28 мая, ночью и днем ожидаются сильные дожди, грозы, порывы ветра 17-22 м/с.

Местным жителям рекомендуют убрать вещи со двора и балконов и закрыть окна. Если сильный ветер застал на улице, необходимо обходить рекламные щиты, шаткие строения. Также не стоит стоять под деревьями и сооружениями повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередач).

Напомним, в конце апреля по Челябинску пронесся ураган. 22 мая жителей Южного Урала также предупреждали о сильном ветре.