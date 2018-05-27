Россияне смогут требовать более высокую компенсацию при задержках авиарейсов

27 мая вступили в силу поправки в Воздушный кодекс РФ, позволяющие пассажирам получать увеличенную компенсацию за потерю багажа и задержку международного рейса.

Сейчас максимальная сумма выплат за задержку рейса может составить 360 тысяч рублей. Ранее это сумма составляла максимально 25 рублей за час задержки.

Набольший размер компенсации за утерянный багаж ранее составлял 600 рублей за каждый 1 кг пропажи, теперь максимальная общая компенсация может достичь 90 тысяч рублей.

Кроме того, расширена возможность выбора для пассажира места предъявления иска к перевозчику. До сегодняшнего дня это можно было сделать лишь по месту регистрации авиакомпании, теперь же подать иск можно будет и по месту жительства пассажира, сообщает РИА Новости.

Изменения в Воздушный кодекс РФ внесены в связи с присоединением России к Монреальской конвенции. Сейчас ее участниками является около 130 государств.