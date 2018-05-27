Самолет, летевший в Турцию, экстренно сел в Казани: пассажир потерял сознание

Аэробус-321 авиакомпании "Северный ветер", летевший из Чебоксар в турецкую Анталию, совершил вынужденную посадку в Казани из-за того, что один из пассажиров потерял сознание.

Как сообщает главное управление МЧС России по Татарстану, данные о происшествии поступили в 04.58 мск 27 мая от республиканского центра медицины катастроф.

После осмотра медицинским персоналом мужчина 1956 года рождения был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу Минздрава Татарстана.

В 06.19 мск рейс продолжил движение по маршруту, сообщает РИА Новости.

21 мая сообщалось, что 11 человек, летевшие рейсом "Анталия – Челябинск",обратились за медицинской помощью после внеплановой посадки самолета в Волгограде.