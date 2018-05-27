Иордания прекращает проект с "Росатомом" по строительству АЭС - слишком дорого

Иордания отказалась от проекта по строительству АЭС, соглашение о котором было подписано в 2015 году с "Росатомом", пишет Jordan Times.

Причиной выхода из проекта стала его высокая стоимость – по плану станция мощностью 2 тысячи мегаватт должна была обойтись в $10 млрд. Строительство планировали завершить в 2022 году. Однако власти Иордании сочли, что такие расходы будут неоправданными.

Стороны теперь изучают возможность создания в Иордании реактора малой мощности, сообщает "Лента.ру".

В совместном заявлении стран говорится, что реакторы малой мощности российской компании имеют массу преимуществ, среди которых возможность использовать их как опреснительную и нагревательную установку. Местные власти надеются, что к этому проекту удастся привлечь инвесторов.

В конце декабря 2014 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал проект соглашения о совместном с Иорданией строительстве первой атомной электростанции. Первый энергоблок должны были запустить в 2024 году, а второй - в 2026-м.