В Сирии в результате обстрела боевиков погибли четверо российских военных

В Минобороны РФ сообщили о гибели четверых российских военнослужащих в Сирии в результате обстрела боевиков.

"В сирийской провинции Дейр эз-Зор в темное время суток артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск атаковали несколько мобильных групп террористов. Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте", - передает РИА Новости заявление Минобороны.

Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были доставлены в российский военный госпиталь. Уточняется, что военные медики до конца боролись за жизнь двух раненых военнослужащих, но спасти их не удалось.

Как отмечается, сирийские военные вместе с прикомандированными из состава аппарата военных советников российскими военными приняли бой. В ходе боя, длившегося около одного часа, военнослужащими уничтожены 43 террориста и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным вооружением.

Командованием все российские военнослужащие представлены к государственным наградам.