Под Рязанью разбился легкомоторный самолет, пилот погиб

Следствие назвало основные версии крушения легкомоторного самолета "Бекас" в Рязанской области – это ошибка пилотирования и техническая неисправность.

В аварии погиб 54-летний пилот. Как сообщается в телеграмм-канале Следственного комитета РФ, следователи опрашивают владельца самолета, изъяты документы и образцы топлива.

В ГУ МЧС по региону Накануне.RU уточнили, что самолет упал в субботу, 26 мая, примерно в 20.40 в Ухоловском районе Рязанской области при проведении агрохимических работ. Была организована доследственная проверка.