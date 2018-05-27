В Барнауле произошел пожар в ТЦ "Весна"

В Барнауле в торгово-развлекательном центре "Весна" ликвидировано незначительное возгорание, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло снаружи здания. Пострадавших нет - персонал центра и пожарные сработали оперативно.

"Сообщение о случившемся поступило в службу спасения в 12:28. Площадь пожара, очаг которого находился на наружной части строения, под облицовочной плиткой, составила около двух квадратных метров. Внутри здания горения и серьезного задымления не было", - рассказали в МЧС.

Отмечается, что администрация центра организовала оперативную эвакуацию посетителей и персонала. Система автоматического оповещения в центре также сработала должным образом.

На место происшествия выезжали подразделения МЧС России по повышенному рангу сложности: 18 единиц техники, 49 человек личного состава. Пожар был ликвидирован в считанные минуты.

После тщательной проверки систем противопожарной автоматики представителями сервисной службы и сотрудниками МЧС центр возобновил работу в обычном режиме.

Причина пожара устанавливается. В соцсетях со ссылкой на очевидцев сообщается, что горел утеплитель.

В Барнауле горит торговый центр "Весна". Очевидцы говорят, что загорелся утеплитель. На месте работают пожарные. pic.twitter.com/drC10Y9Ap6 — Барнаул.фм (@barnaulfm) 27 мая 2018 г.

Напомним, в связи с трагедией в кемеровской "Зимней вишне", где, по последним данным, погибли 60 человек, массовые проверки ТРЦ начались по всей России.