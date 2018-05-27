Чулпан Хаматова сыграет главную роль в фильме про Доктора Лизу

Фильм о главе фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке планирует снять режиссер Оксана Карас. Главную роль в картине "Доктор Лиза" сыграет Чулпан Хаматова.

О своих планах снимать картину о Елизавете Глинке Карас сообщила в Министерстве культуры на защите проектов в области игрового кино, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета.

По словам режиссера, фильм расскажет об одном дне, когда к Елизавете Глинке обращается отец больной девочки и доктор Лиза соглашается помочь.

"Наша задача - не просто рассказать увлекательную историю, а напомнить, что мы все равны перед страданиями, и однажды каждому из нас может понадобиться помощь", - сказала Карас.

По словам режиссера, актриса Чулпан Хаматова уже согласилась исполнить в фильме главную роль, сообщает РИА Новости. "Помимо безусловного внешнего сходства она была знакома с Глинкой", - добавила Карас.

Врач-реаниматолог, основатель фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе самолета Ту-154 Минобороны России 25 декабря 2016 года. Самолет с музыкантами и артисты ансамбля имени Александрова, журналистами и доктором Лизой направлялся на авиабазу Хмеймим в Сирии, но упал в Черное море сразу после взлета из аэропорта Сочи. На борту было 92 человека, все они погибли.