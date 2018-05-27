"Грязная провокация": посол в Австралии прокомментировал обвинения против РФ по MH17

Посол России в Австралии Григорий Логвинов заявил, что выводы международной следственной группы, которая занималась расследованием крушения Boeing 777 в Донбассе, основаны на информации из социальных сетей и "неких международных НПО".

"Налицо знакомый почерк, грубый, топорный алгоритм. Организуются грязные провокации, заранее определяется виновная сторона. Так называемое "расследование" ведется почти исключительно на основе информации соцсетей и неких международных НПО, давно запятнавших себя фальшивками, примитивными подтасовками и т.д.", - говорится в опубликованном на сайте посольства заявлении.

"Этот неблаговидный почерк прекрасно прослеживается в так называемом деле Скрипалей, "химическом досье" Сирии, ранее – в фабрикации предлогов для военного нападения на Югославию и Ирак", – заявил российский посол.

Посол также напомнил о бесследно пропавшем в Индийском океане рейсе МН370 Куала-Лумпур – Пекин, указав, что австралийские власти не отрицают вероятности того, что пошли в этом деле по ложному следу, однако категорически не допускают такого варианта в случае с МН17.

"Таким образом, налицо откровенные двойные стандарты, лишь подтверждающие, что мы имеем дело с заранее спланированной провокацией, жертвой которой стали пассажиры рейса МН17, в том числе австралийские граждане", – отметил дипломат.

Посол подчеркнул, что международное сообщество отказалось проводить совместное с Россией расследование. Он отметил, что президент России, а также российские МИД и Минобороны неоднократно комментировали падение самолета рейса MH17 и указывали западным странам на юридические, физические и другие данные, которые опровергают причастность России к крушению самолета.

Посол призвал власти Австралии не разговаривать с российской стороной "прокурорским тоном" и не рассчитывать, что Россия "безропотно примет" обвинения без доказательств.

Напомним, в Международной следственной группе, в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, заявили, что ракета класса "земля-воздух", сбившая самолёт, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в районе Курска. Глава нидерландского МИД Стеф Блок, комментируя эти выводы, заявил, что они "указывают точно на причастность России" к крушению МН17. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин в очередной раз опроверг причастность российской стороны к трагедии. А, говоря о версиях следствия, напомнил, что Москва не допущена к расследованию инцидента, поэтому у нее нет оснований доверять выводам следователей.