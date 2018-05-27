Роналду намекнул на уход из "Реала"

Звезда мадридского "Реала" Криштиану Роналду после победы в финале Лиги чемпионов над "Ливерпулем" намекнул журналистам на уход из команды.

"Через несколько дней я сообщу кое-что болельщикам, которые всегда поддерживали меня", - сказал он после финального матча ЛЧ в Киеве, добавив, что "было здорово играть за "Реал".

Отвечая на уточняющий вопрос, почему он говорит об игре в "Реале" в прошедшем времени, Роналду сказал, что "сейчас не лучшее время говорить об этом". При этом, по словам футболиста, он намерен поехать в расположение сборной Португалии для подготовки к чемпионату мира 2018 года, а затем обо всем сообщит.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СМИ, Роналду может покинуть "Реал" из-за возможного перехода в мадридскую команду бразильца Неймара.

Напомним, вчера королевский клуб со счетом 3:1 обыграл "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов УЕФА и в третий раз подряд стал чемпионом.